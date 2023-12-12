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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. «بيبو» يعاين ملعب تدريب الأهلي بمدينة الملك عبدالله الرياضية

صدى البلد

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،  على معاينة ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يخوض عليه الفريق تدريباته استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة سمير عدلي، المدير الاداري وماهر عبدالعزيز الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض المران الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت مصر.

كانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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