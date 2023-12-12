المالكي: إسرائيل ترتكب نكبة جديدة بعد 75 عاما من الأولى

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب على قطاع غزة مشيرا إلي أن هناك مليون شخص نصفهم من الأطفال يعانون من الجوع في قطاع غزة.

وذكر وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحات صحفية له أن العالم فشل في توفير الحقوق الأساسية لشعبي، لافتا الي أن النظام الدولي القائم على القواعد والقيم الكونية لحقوق الإنسان فشل بشكل بائس.

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل بأنها دولة مارقة تحظى بمعاملة استثنائية فوق القانون الدولي، مضيفا "إسرائيل ترتكب نكبة جديدة بعد 75 عاما على النكبة الأولى.

وأتم تصريحاته قائلا : علينا أن نعاقب إسرائيل وندين حالة الاستثناء التي تتمتع بها.