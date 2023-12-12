السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد جاهزية مقار لجان الانتخابات الرئاسية

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة ببعض المراكز والمدن، ضمن خطة المحافظة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت الأحد الماضي وتختتم مساء اليوم، الثلاثاء، داخل 450 مقرا ومركزا انتخابيا يضم أكثر من 500 لجنة فرعية ووافدين بمقار المدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية والجمعيات الزراعية ومجالس المدن والقرى وغيرها من المقار الإدارية.

جاء ذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وتفقد السكرتير العام المساعد، تجهيزات اللجان العامة والبالغ عددها 9 لجان على مستوى مراكز المحافظة،حيث تأكد من جاهزية اللجان وتزويدها بجميع مستلزمات العملية الانتخابية من المقاعد والمظلات والإضاءة وتوفير مولدات احتياطية للطوارئ وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وعمل مصدات لتأمين وتنظيم الحركة المرورية وتيسير أعمال توصيل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بعمل مراجعة وافية وفي حضور المختصين من شركات المرافق والخدمات والجهات التنفيذية والأمنية، لجميع المرافق بمقار اللجان العامة والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين لأعمال فرز أصوات الناخبين.