مساعد وزير الداخلية الأسبق: نشهد عُرسا انتخابيا والبلد تحتاج لرئيس يديرها بحكمة

أدلى اللواء عبد الجواد أحمد عبدالجواد، مساعد وزير الداخلية الاسبق، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر، ثالث أيام الانتخابات.

وقال في تصريح لصدى البلد، إن البلد تشهد عُرسا انتخابيا، وهناك إقبال كبير من المواطنين وهذا هو المتوقع في مثل الظروف الموجودة حاليا في البلد.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الاسبق، أدعو جميع المواطنين بالتوجه للمقرات الانتخابية فهذا واجب وطني علينا جميعا أين كان سيدلى بصوته لمن.

وأشار الى اننا نشهد مرحلة تستوجب أن يكون لدينا رئيس لديه خبرة وقيادة يدير البلد بحكمة وعقلانية.