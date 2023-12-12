المنسق العام للمرشح عبد السند يمامة: كل الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات

أشاد المنسق العام للمرشح عبد السند يمامة، بدور الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الإنتخابات الرئاسية 2024 تمثل عرسا ديمقراطيا جميلا فى أكبر استحقاق انتخابي لاختيار منصب رئيس الجمهورية لفترة قادمة.

وأضاف المنسق العام للمرشح عبد السند يمامة، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية تقدمها فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك عرس ديموقراطي يحدث الأن، شاكرا الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للإنتخابات.

وتابع المنسق العام للمرشح عبد السند يمامة، أن الإنتخابات تسير بسهولة ويسر، لافتا إلى أن الدولة أعطت الحرية الكافية لكل مرشح وعرض برامجه على المؤتمرات والوسائل الإعلامية المختلفة.