عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوالة عقب الإدلاء بصوته في الإسكندرية: مصر بتفرح

صدى البلد

أدلي هيثم طوالة مؤسس حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بصوته في لجان الوافدين في محطة سيدي جابر بالإسكندرية.


وقال هيثم طوالة عقب الإدلاء بصوته: حرصت أن أساهم في صنع مستقبل وطننا الغالي وأضع أول طوبة مع ملايين المصريين نحو الانطلاق بآفاق واسعة   الجمهورية الجديدة وسط أمواج من الأمل في غد مشرق ومستقبل أفضل يبني بسواعد أبنائها المخلصين .


وأضاف طواله:الصورة مبهرة أمام اللجان تدعونا إلي الفخر و الاعتزاز والتباهي وتجسد اسمي مقومات النضج والفهم بمتطلبات المرحلة وحجم التحديات الجسام التي تواجهها البلاد مما تجعلنا شركاء في المسئولية الوطنية النابعة من إيمان الشعب المصري العظيم بالرسائل الوطنية للدولة المصرية .
اشار طواله إلي إننا انتصرنا ليس فقط في معركة البناء والتنمية التي تقودها دولة 30 يونيو بكل اقتدار وتميز ولكن أيضا في معركة الوعي والمشاركة الإيجابية بكثافة والتي أذهلت المحللين والمراقبين في العالم كله


أوضح  طواله:سوف يكتب تاريخ مصر الحديث هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي سطرها أبناء مصر في الخارج والداخل وسيكتب أيضا في انصع صفحاته بياضا عنوان كبير إن مصر بتفرح أيام 10و11و12 من شهر ديسمبر عام 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ترشيحاتنا

حضرت للجنتها بسيارة إسعاف| مواطنة بالشرقية تدلي بصوتها عقب إجرائها عملية جراحية

طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 بمسيرات حاشدة

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. وزير الخارجية يستقبل رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا

محمد الشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نسبة المشاركة عالية جدًا وأغلبها من الشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

بينهم أبو الغيط ونبيلة مكرم.. قادة ووزراء سابقون يشاركون في الانتخابات الرئاسية| صور

فيديو

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ