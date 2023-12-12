طوالة عقب الإدلاء بصوته في الإسكندرية: مصر بتفرح

أدلي هيثم طوالة مؤسس حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بصوته في لجان الوافدين في محطة سيدي جابر بالإسكندرية.



وقال هيثم طوالة عقب الإدلاء بصوته: حرصت أن أساهم في صنع مستقبل وطننا الغالي وأضع أول طوبة مع ملايين المصريين نحو الانطلاق بآفاق واسعة الجمهورية الجديدة وسط أمواج من الأمل في غد مشرق ومستقبل أفضل يبني بسواعد أبنائها المخلصين .



وأضاف طواله:الصورة مبهرة أمام اللجان تدعونا إلي الفخر و الاعتزاز والتباهي وتجسد اسمي مقومات النضج والفهم بمتطلبات المرحلة وحجم التحديات الجسام التي تواجهها البلاد مما تجعلنا شركاء في المسئولية الوطنية النابعة من إيمان الشعب المصري العظيم بالرسائل الوطنية للدولة المصرية .

اشار طواله إلي إننا انتصرنا ليس فقط في معركة البناء والتنمية التي تقودها دولة 30 يونيو بكل اقتدار وتميز ولكن أيضا في معركة الوعي والمشاركة الإيجابية بكثافة والتي أذهلت المحللين والمراقبين في العالم كله



أوضح طواله:سوف يكتب تاريخ مصر الحديث هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي سطرها أبناء مصر في الخارج والداخل وسيكتب أيضا في انصع صفحاته بياضا عنوان كبير إن مصر بتفرح أيام 10و11و12 من شهر ديسمبر عام 2023