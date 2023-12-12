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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تشارك باحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى احتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، التى نظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا بجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالمنطقة الزرقاء على هامش مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها أن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الاعضاء المنضمين للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ، والملتزمين بالمعايير العالمية للقائمة الخضراء، التى تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية لمناطق محددة ، مُشيرةً إلى أنه يوجد بمصر محميتين هما رأس محمد ووادى الحيتان معلنتان ضمن القائمة الخضراء للإتحاد الدولى لصون الطبيعة.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر انضمت لاتفاقية التنوع البيولوجى قبل عام ٢٠١٨، وقامت باستضافة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى COP14 وساهمت فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى ٢٠٢٠ بمونتريال العام الماضى ، كما تبذل مصر جهود كبيرة لتأكيد الإرتباط بين موضوعات التنوع البيولوجى وتغير المناخ .

وأشارت وزيرة البيئة فى هذا الصدد إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التى تعتبر من أكثر الشعاب مرونة وتكيفاً مع التغيرات المناخية، تعتبر بمثابة جوهرة طبيعية للأجيال القادمة، مُعلنةً عن قيام مجلس الوزراء بإتخاذ قرار بوضع كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمصر والتى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمقاييس الخاصة بذلك، على ان يتم الإنتهاء من أعمال اللجنة خلال ٦ أشهر ليتم الإعلان الرسمى عنها، وهو ما يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

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