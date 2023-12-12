طلاب جامعة مصر للمعلوماتية يدلون بأصواتهم في لجان الوافدين بالعاصمة الإدارية

أدلى الطلاب والعاملون المغتربون بجامعة مصر للمعلوماتية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجان الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على أهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كواجب وطني أصيل ورئيسي في تحديد المستقبل وتعظيما لقيمة المسؤولية المجتمعية وممارسة الحق الدستوري لكل مواطن.



وشاركت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وأمين عام الجامعة وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعة من المغتربين، بالتصويت في لجان الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ووجه مجلس الجامعة بتحرك أتوبيسات الجامعة والتوجه لمراكز الاقتراع بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أدلى العشرات من العاملين بالجامعة وطلابها بأصواتهم في لجان المغتربين.



وعقب الإدلاء بصوتها ، أعربت الدكتورة ريم بهجت عن سعادتها بالمشاركة في عملية الانتخاب، مؤكدة أن المشاركة بالاستحقاق الدستوري له أهمية كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار، وذلك وفق المسار الديمقراطي الذي حدده الدستور.



كما وجهت الدكتورة ريم بهجت، جميع موظفي وطلاب الجامعة بشكل خاص وجموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية التي يشهدها العالم والمنطقة، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.



وأوضحت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنه مع التطور الكبير للأحداث التي تشهدها المنطقة والاضطرابات المتلاحقة بها، أصبحت المشاركة في الانتخابات ضرورة حتمية لضمان استقرار المجتمع وتحقيق متطلباته وحمايته من أي ضرر.