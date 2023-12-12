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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحيفتان كويتيتان: إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية غير مسبوق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

سلطت صحيفتان كويتيتان صادرتان صباح اليوم "الثلاثاء" الضوء على حرص المصريين على اختلاف أعمارهم في المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا، مؤكدتان أن الإقبال من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية غير مسبوق لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة .

وأكدت صحيفة الأنباء الكويتية أن الدولة المصرية حاليا تشهد حالة من الزخم والمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، إذ حرص المصريون على اختلاف مشاربهم وأعمارهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الهام ، وسادت حالة من الوطنية بين الناخبين، في ظل حرص موظفي اللجان على تسهيل العملية الانتخابية على كبار السن والسيدات.


أما صحيفة الرأي الكويتية فأشارت إلى أن الناخبين حرصوا في الانتخابات الرئاسية 2024 على رفع علم مصر أثناء وقوفهم أمام مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم ، حيث شهد اليوم الثاني من العرس الديموقراطي في مصر إقبالا واسعا على التصويت لاختيار الرئيس الذي سيتولى قيادة مصر 6 سنوات مقبلة، من بين 4 مرشحين.

وأضافت أنه في كافة المحافظات، واصل كبار السن والسيدات تصدر المشهد الانتخابي، وسط انتشار أمني، وتيسيرات خاصة بأصحاب الهمم في اللجان، بينما شهد محيط اللجان مسيرات وحمل الناخبين أعلام مصر.

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