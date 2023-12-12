عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: تنظيم المعارض الدولية الناجحة بوابة تصدير المنتج المحلي

صدى البلد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن التنظيم والمشاركة في المعارض الدولية من أهم القنوات اللازمة ليتعرف العالم على منتجات البلد ومن ثم تمثل أول بوابة للتصدير.

وأضاف الوزير خلال افتتاح فود أفريكا اليوم الثلاثاء، أن نجاح تنظيم معرض فود أفريكا يمثل ترابط قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف مع كافة العوامل المساعدة لهذه القطاعات.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جميع المشاركين في معرض فود أفريكا من الدول الأجنبية أو الشركات المحلية.

ولفت الوزير إلى أنه لأول مرة تشارك في معرض فود أفريكا جمعيات ومشروعات وصناعات صغيرة وهو ما يحقق التنمية الحقيقية.

وأضاف أن مصر هي أصل الزراعة وأثبتت تميزها في الصناعات الغذائية وقد حدثت طفرة في مجال التعبئة والتغليف في مصر حيث كانت تعاني مصر في هذا القطاع منذ 20 عاما.

وتابع أن القيمة المضافة على المنتج الزراعي هي التي ستحقق له الجودة واقصى استفادة في التصدير ، خاصة في ظل تواصل مصر مع دول مثل إيطاليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا أيضا وهو ما يتطلب أن يكون لدينا جاهزية لدخول هذه الأسواق. 

وطالب الوزير برقمنة الأراضي الزراعية وعمل قاعدة بيانات تكنولوجية لكل مساحة زراعية وكل المنتجات الزراعية لتحقيق نجاح عالمي في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية. 

وطالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتقدم لطلب السكر لمصانع المواد الغذائية، مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات السكر المطلوبة لمصانع المواد الغذائية التي تتقدم بطلب في نفس اسبوع الطلب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ترشيحاتنا

السيسي: التعاون مع دول حوض النيل من ثوابت العمل المصري الأفريقي.. فيديو

المستشار بندارى: الانتخابات الرئاسية لم تتم مبكرا والدستور حدد مواعيدها

لم تحدث من قبل| الانتخابات الرئاسية 2024 على موعد مع رقم تاريخي في الإقبال.. 45% حتى أمس

أعصابي تعبت.. فيفى عبده: طبيبي نصحني بالذهاب لدكتور نفسى بسبب مشاهد غزة

كتائب القسام تعلن تفجير عبوتين في 10 جنود إسرائيليين بخان يونس

الأمين العام لـ«الشعب الجمهوري»: المصريون على قلب رجل واحد خوفا على وطنهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

بينهم أبو الغيط ونبيلة مكرم.. قادة ووزراء سابقون يشاركون في الانتخابات الرئاسية| صور

فيديو

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ