صناعة الجلود تطالب الحكومة باستمرار دعم المشاركة في المعارض الخارجية لزيادة الصادرات

تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي التقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة و المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات للمطالبة باستثناء دعم المشاركة في المعارض الصناعية الخارجية من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي الذي أصدرته الحكومة نهاية الشهر الماضي.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن القرار حظر الصرف على بدل انتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج، مطالباً بضرورة استئناء دعم المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالقطاع الصناعي أو استقدام المستوردين الأجانب للمعارض الداخلية من هذا القرار لما تساهم فيه هذه المعارض من الترويج للمنتجات المصرية .

وأوضح أن المذكرة التي سيتم إعدادها للمطالبة باستمرار دعم المعارض الخارجية سيتم إرسالها أيضاً إلى المهندس أحمد عبدالحميد رئيس لجنة المعارض باتحاد الصناعات.

وأكد السمالوطي ضرورة استمرار دعم المعارض لدورها في زيادة الصادرات المصرية في ظل خطة الدولة بالوصول للصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بعد استقدام مشترين أجانب لمعرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابقة ارتفعت صادرات القطاع من 2.1 مليون دولار إلى 18.5 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط.

وكشف رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة لديها خطة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف عدة أسواق خارجية أبرزها ليبيا والسعودية و العراق، في ظل وجود فرص ذهبية للمصنعين المصريين لإقتحام هذه الأسواق بمنتجاتهم وقدرتهم على المنافسة بالجودة والسعر أمام الواردات التركية والصينية.

وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود آخر مستجدات معرض القاهرة الدولي للجلود والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل.

حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، أحمد الحسيني الألماني نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة طارق بلال، محمد محمود، محمد زلط، نادر الكبير، محمد بطة، محمود عودة، مصطفى علام، مؤمن التميمي، كريم ملوك، و علاء النمر مدير الغرفة.