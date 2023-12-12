زحام شديد من الناخبين في لجان منطقة المقطم | فيديو

استمر توافد الناخبين لليوم الثالث على التوالي على مقار اللجان الانتخابية بمنطقة المقطم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت اللجان اصطفافا من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الإثنين، وسط المظاهر الاحتفالية والأغاني.



ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط استمرار التنظيم الجيد والسهولة في دخول اللجان الانتخابية، في ظل تواجد مكثف من رجال الشرطة بمحيط المقار الانتخابية، فضلا عن السيولة المرورية في الشوارع المؤدية إليها.



وأكد أحد المواطنين - من أمام المقر الانتخابي بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بالمقطم - أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل من له حق الانتخاب في التصويت، خصوصا أن فترة التصويت تستمر على مدار ثلاثة أيام.



