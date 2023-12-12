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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: الإسرائيليون يهربون من جحيم الحرب باللجوء لهذه الدولة الأوروبية

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت شبكة فلسطين الإخبارية، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية ان العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب الوحشية على غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية ان العديد من الإسرائيليين استغلوا إعلان البرتغال السماح لهم بالحصول على تأشيرات اللجوء لتقديم العديد من الطلبات بهذا الخصوص.

وأضافت القناة الإسرائيلية قائلة : يكفي توفر جواز سفر إسرائيلي للحصول على الموافقة للبقاء في البرتغال والعمل بشكل قانوني.

في سياق متصل تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها المكثف لمختلف مناطق قطاع غزة وسط مشاركة لافتة للزوارق الحربية في قصف سواحل وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 18.205 شهداء و 49.645 مصابا منذ 7 أكتوبر بعد استشهاد 208 مواطنين خلال 24 ساعة الماضية.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة على محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 22 مواطنا في استهداف منزل آل حرب في منطقة حي الزهور شمال رفح من بينهم 6 أطفال.

ونقل الشهداء مع عدد من الجرحى إلى المشفى الكويتي برفح.

وارتقت شهيدتان في استهداف الاحتلال منزلاً يأوي نازحين في مزرعة بمنطقة حي السلام جنوب شرق رفح.

ووقعت عدة إصابات بقصف الاحتلال منزل عائلة عيسى في شارع عوني ضهير بحي الجنينة في رفح واستهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عرار في شارع الفالوجا بحي الجنينة شرق رفح دون اصابات.

كما نفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية ما بين جنوب ووسط محافظة خان يونس التي تحاول دبابات الاحتلال التقدم اليها من اكثر من محور.

ووصلت الأحزمة النارية إلى مسافة قريبة من مشفى ناصر.

واستشهد مواطن واصيب 6 اخرين في استهداف الاحتلال منزل آل وهبة بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس.

وارتقى شهيدان في غارة إسرائيلية على منزل عائلة الخطيب بحي الأمل غرب مدينة خانيونس.

كما ارتقى شهيد وإصابتان في قصف الاحتلال منزل عائلة الخطيب في نفس الحي.

واستشهد ثلاثة مواطنين وعدد من الإصابات باستهداف الاحتلال الاسرائيلي منزل عائلة العمصي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتعرضت المناطق الشرقية والشمالية للنصيرات لقصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق مخيم البريج.

كما شهدت سواحل المخيم محاولة انزال بحري ودارت اشتباكات عنيفة.

وارتقى 7 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل عائلة العرقان في دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان 10 مواطنين استشهدوا بقصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع البيئة على نفس المدينة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على حيي التفاح والدرج، تزامنا مع إلقاء قنابل إضاءة شرق غـزة.

وطالب جيش الاحتلال سكان الشجاعية بإخلائها نحو دير البلح.
جباليا.

وتشهد مراكز النزوح في جباليا هجوما إسرائيليا كبيرا.

واقتحمت دبابات الاحتلال ثلاث مراكز للنزوح غرب المخيم وقامت باعتقال كل من هو فوق الـ15 عاما قبل ان تطلق سراحهم وتعتقل بعضهم في ظروف إنسانية مهينة.

وارتقى شهيدان في إطلاق نار على النازحين قرب المدارس وهما رجلان في الثالثة والسبعين والثانية والستين.

كما ارتقى عشرات الشهداء في سلسلة غارات شمال القطاع.
 

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