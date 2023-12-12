عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأعداد غفيرة..

التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين ينظمان مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجيزة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين ينظمان مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجيزة.

txt

محافظ الإسكندرية وبعثة جامعة الدول العربية يتفقدون عددًا من لجان الانتخابات الرئاسية

txt

بأعلام التحالف الوطني.. متطوعو "مؤسسة أبو العينين" يواصلون تقديم التسهيلات للناخبين

وأضاف بكري، خلال تقديمه تغطية خاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية أن مؤسسة أبو العينين ستكون متواجدة في المسيرة لأنها درع كبير جدا من دروع التحالف الوطني، لافتا إلى أن هناك مسيرة ستنطلق من أمام مؤسسة النائب محمد أبو العينين.


بأعلام التحالف الوطني.. متطوعو "مؤسسة أبو العينين" يواصلون تقديم التسهيلات للناخبين


واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعالياتها في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عبر توفير أجهزة اللاب توب لمساعدة الناخبين على الاستعلام عن بياناتهم الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم.

وشهد مقر مؤسسة أبو العينين بالجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مع انطلاق التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، حيث كان متطوعو المؤسسة في استقبالهم، لتقديم التسهيلات اللازمة من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.

 

فيما اصطف متطوعو مؤسسة أبو العينين، حاملين لافتات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمام مقر المؤسسة، في إطار الدور الذي تلعبه مؤسسات العمل الأهلي في تشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية المشاركة فى الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الإعلامي مصطفى بكري مؤسسة ابو العينين النائب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

لماذا لا توصل حكومة الاحتلال المساعدات إلى غزة مباشرة ؟

وزير النقل: خط "رورو" السريع للحاصلات الزراعية يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية

نقل سيدة للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء الانتخابات بـ أسوان.. صور

رئيس لجنة بالشرقية يساعد كبار السن وغير القادرين تسهيلا للعملية الانتخابية

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

إجراء عاجل من التعليم بشأن معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

فيديو

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ