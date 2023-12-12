بأعداد غفيرة..

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين ينظمان مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجيزة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه تغطية خاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية أن مؤسسة أبو العينين ستكون متواجدة في المسيرة لأنها درع كبير جدا من دروع التحالف الوطني، لافتا إلى أن هناك مسيرة ستنطلق من أمام مؤسسة النائب محمد أبو العينين.



بأعلام التحالف الوطني.. متطوعو "مؤسسة أبو العينين" يواصلون تقديم التسهيلات للناخبين



واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعالياتها في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عبر توفير أجهزة اللاب توب لمساعدة الناخبين على الاستعلام عن بياناتهم الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم.

وشهد مقر مؤسسة أبو العينين بالجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مع انطلاق التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، حيث كان متطوعو المؤسسة في استقبالهم، لتقديم التسهيلات اللازمة من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.

فيما اصطف متطوعو مؤسسة أبو العينين، حاملين لافتات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمام مقر المؤسسة، في إطار الدور الذي تلعبه مؤسسات العمل الأهلي في تشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية.