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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيناويات يتصدرن المشهد في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024

السيدات السيناويات
السيدات السيناويات في اللجان

تصدرت السيدات السيناويات المشهد الانتخابي في لجان الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء في اليوم الاخير للانتخابات الرئاسية، حيث شهدت اللجان إقبالا كبيرا من السيدات السيناويات وخاصة في لجان طور سيناء وشرم الشيخ وراس سدر ونويبع ودهب .

وقالت سهير صديق، من القيادات النسائية بجنوب سيناء، إن المرأة السيناوية أصبحت لديها وعي سياسي بمجريات الأمور وهي الأكثر حرصا علي الأسرة المصرية .

وأضافت سماح زكي، من القيادات النسائية بجنوب سيناء، أن المرأة السيناوية مرت بكثير من الاستحقاقات الانتخابية خلال فترة زمنية قصيرة وأصبح لديها خبرات سياسة.

ومن ناحية أخرى، شهدت لجان الوافدين والمغتربين بجنوب سيناء الـ ١٥ لجنة علي مستوي جنوب سيناء، إقبالا كبيرا ووقف الناخبين طوابير طويلة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.

وخرج مئات  الناخبين  في الوديان الجبلية لمسافات بعيدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية حاملين أعلام مصر.

وشارك كبار السن والعجائز  والمعمرين البدو التي تزيد أعمارهم عن ١٠٠ عام في الانتخابات حيث شارك الشيخ  عودة سويلم ١٠٢ سنة من قبيلة المزينة بدهب في الانتخابات امس الاول  وكذلك المعمرة عيدة سلامة ١٠٠ سنة التي جاءت من النقب للانتخاب في لجنة طابا . 

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

السيدات السيناويات

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جنوب سيناء السيدات السيناويات يتصدرن الانتخابات الرئاسية

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