عميد كلية الإعلام الأسبق: نسبة المشاركة الانتخابية تزيد الأعباء على الرئيس القادم.. فيديو

أشاد الدكتور سامي عبدالعزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور سامي عبدالعزيز، خلال مداخلة تليفونية، عبر تغطية تقدمها فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامي مصطفي بكري،: كلما زادت المشاركة الانتخابية كلما زادت الأعباء على الرئيس القادم".

وأضاف: التصويت له مقابل، وتختلف دوافع المشاركة في الانتخابات باختلاف الشرائح المجتمعية، لكن في النهاية الجميع لديه توقعات باتجاهات محددة أولها حيوية الحياة السياسية، ووجود حلول سياسية جذرية للتعامل مع الواقع والتحديات الاقتصادية.

وأشار: الإعلام المصري استطاع أن يسير في خطوط متوازية لكي لا يغفل الأزمة في قطاع غزة، وفي نفسي الوقت كان متواجدا لكي يحفز الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات".



