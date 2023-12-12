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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طوابير للناخبين في الشرابية والمطرية .. فيديو

صدى البلد

شهدت منطقة الشرابية إقبال وطوابير من الناخبين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

كما شهدت مدرسة عمار بن ياسر في المطرية طوابير من الناخبين مع انتصاف اليوم الثالث للعملية الانتخابية.

حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم وشهدت اللجان إقبالا كثيفا من كافة الفئات من شباب وشيوخ وسيدات وذوي الهمم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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