صور... إقبال كبير على التصويت بلجان سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين

شهدت اللجان الانتخابية بمدن وقرى محافظة مطروح من بداية صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية توافد كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.



وشهدت لجنة سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.



اقبال كبير على لجان سيدى عبد الرحمن