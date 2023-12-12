ردا للجميل.. شاب مصاب بمتلازمة داون يحرص على التصويت للسيسي بالإسماعيلية

حرص شاب إسمعلاوي مصاب بمتلازمة داون، يدعي احمد عماد الكاشف، اليوم الثلاثاء، على الحضور والتصويت في الإنتخابات الرئاسية الجارية، في إحدى لجان مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ولفت الشاب أنظار الحضور، حيث إصطحبه والده لممارسة حقه في التصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024.

من جانبه ، أكد عماد الكاشف والد الشاب، أن نجله حرص علي المشاركة للتصويت للمرشح عبد الفتاح السيسي، ردا للجميل، خاصه أنه أولي إهتماما خاصا بذوي الهمم والقدرات الخاصة والذين تمتعوا تحت ولايته بمزايا غير مسبوقة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أعلن عام 2018 عام ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أنه خلال شهر ديسمبر الجاري وبالتحديد يوم 2 ديسمبر يعد اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.