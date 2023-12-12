إقبال كثيف للناخبين في مدينة بدر .. فيديو

شهدت مدينة بدر إقبال واسع من الناخبين مع انتصاف اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.