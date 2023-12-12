حماة الوطن أمانة طرة ينجح في تيسير العملية الانتخابات .. صور

نجحت أمانة حزب حماة وطن في طرة تقديم الدعم والتيسير على المواطنين لمعرفة لجانهم الانتخابية على مدار الثلاث أيام إجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

قال محمد عواد أمين أمانه حزب حماة وطن في طرة ، أنه تم التنظيم والإعداد عبر توفير لجان تنظيمية مدربة من الشباب على أعلي مستوي حرصا على راحة الناخبين .

أوضح عواد في تصريح ل"صدى البلد" ، أن لجان أمانة طرة تم تسخيرها لخدمة الأهالي عبر توجيهم الي اللجان بالإضافة الي الاستعلام عن اللجان الانتخابية .

أشار أمين أمانه حماة الوطن في طرة أن المشهد الانتخابي مشرف حيث شارك عدد كبير من الناخبين والشباب والسيدات وكبار السن مؤكدا أن الجميع يعلم مدي أهمية المشاركة .

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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