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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. توافد المواطنين على لجنة المغتربين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

صدى البلد

شهدت لجنة المغتربين في المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا كبيرا من الشباب، وزحاما لليوم الثالث علي التوالي من التصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024.

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ورصد «صدي البلد»، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الرئاسي 2024.

وكانت لجنة الوافدين، انتهت من التجهيزات الأخيرة إستعدادا لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية وذلك بالمنطقة الحرة للاستثمار ضمن ١٠ لجان، تم تحديدهم للمغتربين على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية مراجعة غرفة العمليات والمتابعة الميدانية الخاصة بالانتخابات الرئاسية كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت صباح الأحد، وحتي مساء اليوم الثلاثاء  وأن لجنة الوافدين تم تجهيزها لإستقبال كل الوافدين بالمحافظة من العاملين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين فى غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.ومن الجدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخبًا، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان، على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، وحي ثاني ٢٨ لجنة، وحي ثالث ١٤ لجنة، ومركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، وأبوصوير ٢٣ لجنة، والقصاصين ١٣ لجنة، والتل الكبير ١٤ لجنة، والقنطرة شرق ۹ لجان، والقنطرة غرب ۱۹ لجنة، وفايد ٣٤ لجنة.
ويشارك عناصر الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى تأمين لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية بجانب غرفة متابعة على مدار أيام الانتخابات.

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