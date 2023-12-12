الفرقة القومية العربية للموسيقى تُقدم روائع أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية.. الخيمس

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية تُحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يقدمها كل من هند النحاس إيناس عز الدين ورحاب مطاوع.



ونوهت الأوبرا بأن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي، حفاظا عليه من الاندثار.