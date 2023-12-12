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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من إغلاق لجان التصويت..

توافد كبير على لجان التصويت بقرية ميت بشار بالشرقية ..صور

قرية ميت بشار
قرية ميت بشار

واصل أهالي قرية ميت بشار بمركز منيا القمح بالشرقية التوافد على لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

أهالي قرية ميت بشار 

واستمر أهالي القرية في التوافد على لجان الاقتراع قبل الساعات الأخيرة من انتهاء التصويت في اليوم الثالث والأخير من التصويت بانتخابات الرئاسة داخل مصر.

أهالي قرية ميت بشار 

وحرص الاهالي على رفع الاعلام المصرية وترديد الاغاني الوطنية خلال عملية الاقتراع والتي تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم ويتوقع مدها حتى انتهاء اخر ناخب داخل لجان التصويت.

أهالي قرية ميت بشار 

وفي اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، تم توقيف عملية التصويت مؤقتًا لساعة واحدة لاستراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وفقًا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتي هذا التوقف وسط إجراءات دقيقة وضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

 

فيما واصل اهالي قرية السعديين بمركز منيا القمح التوافد على لجان التصويت رافعين الاعلام المصرية وسط حضور السيدات والشيوخ والشباب للمشاركة في اخر يوم من انتخابات الرئاسة.

 

اهالي قرية السعديين
اهالي قرية السعديين
اهالي قرية السعديين
اهالي قرية السعديين
اهالي قرية السعديين

 

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إجراءات الراحة

تتوقف اللجان ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً، ويتعين على رؤساء اللجان الفرعية الإعلان عن ميعاد الراحة بشكل ظاهر، ويتم غلق مقر اللجان بشكل مؤقت، ويتحقق من سلامة إغلاق النوافذ والأبواب، ويتم غلق فتحة الصندوق بقفل بلاستيكي.

 

توجيهات صارمة

يحظر على رئيس اللجنة وأمنائها مغادرة المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف، تلك التوجيهات تأتي في سياق تشديد الرقابة وضمان سلامة عملية الاقتراع وشفافيتها.

إشراف دولي وإعلامي

وفي إطار الشفافية والمراقبة الدقيقة، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالموافقة على متابعة الانتخابات من قبل 24 سفارة، وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا، بالإضافة إلى تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية.

مشاركة واسعة

شهدت عملية التصويت مشاركة واسعة من المواطنين، حيث انطلقت في 11 ألفا و631 لجنة داخل 9376 مركز انتخابي، وشملت مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. وبمشاركة 110 آلاف موظف، تعكس هذه الأرقام الحماسة والاهتمام الكبير من قبل الشعب المصري في تحديد مستقبلهم.

دعوة للتصويت

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري للمشاركة الفعّالة في هذا الماراثون الديمقراطي. أشار إلى ثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في جميع المدن والقرى.

 

 

الانتخابات الرئاسية قرية ميت بشار منيا القمح بالشرقية لجان التصويت اهالي قرية ميت بشار

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