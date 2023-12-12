ورشة للإنشاد الديني لـ محمود التهامي بقصر الأمير طاز

يشترك المنشد الديني محمود التهامي، في ورشة "الانشاد الديني"، التي تقام أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر قصر الأمير طاز بالقاهرة؛ وذلك في إطار فعاليات وأنشطة قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

يذكر أن الشيخ محمود التهامي تخرج من كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقى بالكونسرفتوار واحترف بعدها فنون الإنشاد الديني متأثرًا بوالده المنشد الكبير ياسين التهامي.

وأقام محمود التهامي أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، وكذلك مهرجان شباب الإنشاد الأول، وتم اختياره كنقيب للمنشدين والمبتهلين، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم علم التجويد والإنشاد الديني والابتهالات والتواشيح والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج، وذلك من خلال عمله بالنقابة.