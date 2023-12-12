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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في أجواء عائلية وعلى كراسي متحركة.. مشاركة استثنائية لمواطني الرحاب بانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أجواء عائلية مبهجة شهدتها لجان الاقتراع بالمدرسة البريطانية بالرحاب، حيث شهدت اللجان، إقبالًا من الأسر المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية 2024.

وبمحيط المجمع الانتخابي، حرص زوج وزوجته على التقاط صور تذكارية، كما أظهرت صورة أخرى سعادة على وجه فتاة مع والدتها التي أتت للتصويت في الانتخابات الرئاسية، رغم سيرها بصعوبة "متكئة على عصا".

وسجل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشاركة بارزة، حيث توافدوا على اللجان الانتخابية على الكراسي المتحركة، متحدين ظروف الإعاقة؛ من أجل اختيار رئيس مصر القادم.

وتواجد في محيط المدرسة وبالمجمع الانتخابي، عدد من المتطوعين، لمعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم.

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