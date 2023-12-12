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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من غلق لجان.. حشود كبيرة من الناخبين بأسوان|فيديو وصور

صدى البلد

شهدت مختلف اللجان بالمراكز والمدن والقرى، حشودا كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية، ورفع الناخبون أعلام مصر، وذلك قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن جانبه، حث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جميع مواطني المحافظة بمواصلة النزول والمشاركة بكثافة فى هذا العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستورى .

 

وأضاف محافظ أسوان أن التعبير عن إرادة الناخبين فى صناديق الاقتراع حق دستورى وواجب وطنى، لافتاً إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى ، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الانتخابات الرئاسية ، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب .

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