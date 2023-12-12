المصريين الأحرار ينظم مسيرة بـ"الأسكوتر" ووقفات بالجمالية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

نظم حزب المصريين الأحرار مسيرات بـ"الأسكوتر" بعنوان "كلنا نازلين نرد الجميل" ووقفات تشجيع لكافة المواطنين للنزول والمشاركة في الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية بمناطق السيدة زينب وباب الشعرية واختتمها بمنطقة الجمالية مسقط رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث اصطف شباب حزب المصريين الأحرار مستخدمين الأسكوتر ورافعين أعلام مصر عاليا وطافوا مناطق السيدة زينب وباب الشعرية وسط تفاعل من المواطنين والمارة، واختتموا المسيرة بوقفة شبابية علي أرض الجمالية الطيبة وهتافات تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

وتشهد لجان الأقتراع الانتخابية في عموم الجمهورية توافد غفير علي مدار الساعة منذ الساعات الأولي من اليوم الثالث للاقتراع وتعيش البلاد ملحمة وطنية عظيمة لانتخاب رئيس مصر، وتحرص كافة فئات المجتمع المصري النزول لصناديق الانتخاب في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.