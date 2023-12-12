غرفة عمليات المرشح حازم عمر بالقاهرة تتابع سير الانتخابات الرئاسية

انعقدت غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القاهرة لمتابعة اخر تطورات سير العملية الانتخابية باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

حضر الاجتماع خالد الباشا أمين التنظيم بالقاهرة وعصام الخولي أمين العضوية بالقاهرة والدكتورة نيفين بسيوني رئيسة غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر ومحمد بهنس المنسق الاعلامي للحملة بالقاهرة ونبيل بولس عضو مجلس النواب السابق.

وتابعت الغرفة سير العملية التصويتية بمختلف اللجان العامة و الفرعية على مستوى محافظة القاهرة وتلقت تقارير من أمانات الأقسام حول سير التصويت، وكثافة الحشود الانتخابية بكافة اللجان.

وأكدت غرفة العمليات عدم تلقي اي شكاوي جماعية أو رصد أية مخالفات وأن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس .

وأشادت الغرفة بكثافة الحشود المتواجدة أمام اللجان ، مشيرة إلى وعي المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي الأهم في جمهورية مصر العربية.