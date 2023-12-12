رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب يدلي بصوته في الانتخابات

أدلي مصطفي عبد القادر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بصوته الانتخابي اليوم بلجنة مدرسة مدينتي للغات التابعة للمنطقة الثانية بدائرة قسم التجمع الاول .

وطالب رئيس اللجنة العاملين بمصلحة الضرائب بالنزول خلال مواعيد الانتخابات والتأكيد على المشاركة وتوثيق الحدث، مشددا علي ضرورة التواجد أمام المقرات الانتخابية في الساعات الأخيرة من اخر ايام الانتخابات من خلال الإدلاء بصوتهم وتوصيل رسائل الي العالم الخارجي لاستمرار الاستقرار واستكمال الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي للدولة المصرية .

وقال إن المصريين ضربوا عظيم.المثل للرد علي الدعوات غير الشريفة التي يروج لها أهل الشر بعدم النزول للانتخابات مؤكدا أن الشعب المصرى رد عليهم علميا ونجح في توصيل الرسالة داخل صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري



