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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كثيف من المواطنين بلجان البساتين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

صدى البلد

استمر  توافد المواطنين بلجان مدرسة  الشهيد أحمد بدوي بالبساتين قبل إغلاق اللجان مع حضور كثير من السيدات والشباب.

وشهد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية إقبال كبير من الشباب، رافعين أعلام مصر، بينما حرص البعض على مساندة كبار السن.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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