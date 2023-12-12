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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل صدى البلد بالمنوفية: سعادة كبيرة بين المواطنين.. والشباب يسيطر على المشهد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمد هاني، مراسل صدى البلد في المنوفية، إن هناك حالة من السعادة منذ الـ 9 صباحا بين المواطنين، والفرحة تسيطر على الجميع أمام لجان الانتخابات. 

وأضافت "محمود"، خلال تصريحات تلفزيونية في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد": "إحنا في المنوفية قدام مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي، والشباب متواجد بكثرة ويسيطر على المشهد على عكس كل المتوقع".

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وتابع أن الشباب يثبت أمام العالم كله زيادة وعيه، وأنه خائف على وطنه، ومن الناحية الأمنية يوجد تواجد أمني مكثف، ويوجد سيارات إسعاف ووحدات طبية متنقلة تكشف على المواطنين بشكل مجاني وتوفير كراسي متحركة للمواطنين. 

واستكمل أن المواطنين يتوافدون تباعا على المدارس بازدحام كبير في توقيت الراحة للمستشارين، ويوجد سهولة في سير العملية الانتخابية، إذ أن المواطن يأخذ من 3 لـ 5 دقائق للإدلاء بصوته كحد أقصى. 

مراسل صدى البلد انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية المواطنين الشباب

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