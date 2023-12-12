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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

واصلت جامعة حلوان مشاركتها الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالي، ونظمت الجامعة مسيرة طلابية حاشدة، ضمت عددًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، للمشاركة الإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية.

 

وشهدت المسيرة تفاعلا وتلاحم من جميع العاملين والطلاب بالجامعة بالانضمام للمسيرة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

 

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع المشاركين في العملية الانتخابية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة.

 

وأكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة حرصت على عمل حملات توعوية ومجتمعية لتعريف الطلاب والعاملين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر، كما وفرت الجامعة وسائل النقل الجماعي لمنتسبي الجامعة وأيضا توفير كافة سبل تيسير المشاركة فى الانتخاب لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالإقبال التاريخي وغير المسبوق للمواطنين والشباب في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية والذي يؤكد دعمهم الكامل للدولة المصرية، مثمنا المشاركة الواسعة لطلاب الجامعة بكافة فئاتهم ليقدموا نموذجا مشرفا لشباب الجمهورية الجديدة أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني.

 

وأفاد الدكتور قنديل بأن هذا يأتى انطلاقًا من أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

 

جامعة حلوان الانتخابات الرئاسية 2024

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