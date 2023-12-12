مراسل صدى البلد بالقاهرة: الناخبون مصممون على الإدلاء بأصواتهم رغم سقوط الأمطار

قال شمس العربي، مراسل صدى البلد بالقاهرة، إن المصريون يلبون نداء الوطن أمام لجان الانتخابات، ومدينة نصر تشهد هطول أمطار غزيرة بشكل مباغت، وشكل مفاجئ منذ حوالي 15 دقيقة، ومازال الناخبين مصرين على التوافد على اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية بحي مدينة نصر.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "العربي"، خلال تصريحات تلفزيونية في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن الناخبين مصرين على التوافد والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع على الرغم من سقوط الأمطار في مدينة نصر.

وتابع، أن الشباب كان مصمم على التواجد ويحتمي باللجان من الأمطار، ألا أن هناك تصميم كبير على الإدلاء بأصواتهم.