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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممدوح الشناوي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلى الفنان والإعلامي ممدوح الشناوي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي انطلقت يوم الأحد الماضي وتنتهي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

 

وقال ممدوح الشناوي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو واجب وحق قانوني لكل مواطن مصري، مشيرا إلى أهمية المشاركة من أجل تحقيق مستقبل أفضل والاستمرار في التقدم وتحقيق انجازات كبر أكثر لبلدنا الحبيبة مصر.

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وحث ممدوح الشناوي جمهوره على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الساعات القليلة المقبلة قبل انتهاء موعد التصويت القانوني، قائلا: “تحيا مصر بشعبها القوي والواعي”.

 

يذكر أن ممدوح الشناوي يقدم في الوقت الحالي موسم جديد من برنامج “البيه والهانم” والمذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية وتشاركه في تقديم البرنامج الإعلامية نورين شحاته، ويذاع من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

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