قبيل ساعات من غلق اللجان.. إقبال كثيف للمواطنين على لجان وسط القاهرة

شهدت لجان أحياء وسط القاهرة، زحاما لافتا قبيل ساعات من غلق لجان التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.



وتصدرت السيدات وكبار السن، المشهد الانتخابي أمام اللجان، وسط تواصل الاحتفالات والأغاني الوطنية قبيل غلق التصويت في التاسعة مساء.



ووفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، تُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هي الأحد، والإثنين، والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري