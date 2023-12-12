عزة مصطفى: مليون تعظيم سلام للمصريين.. والآن أقدر أقول من الفائز بالانتخابات

أشادت الإعلامية عزة مصطفي، بالمشاركة الإيجابية للمصريين في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى غلق صناديق الاقتراع بعد دقائق.



وقالت عزة مصطفي، من خلال فضائية، صدي البلد، قائلة: "أقدر اقولكم من دلوقتي مين اللي فاز.. اللى فاز مصر".

شيئ مبهر ومشرف وفاق كل التوقعات



وأكدت عزة مصطفى، أن الشباب اختار المستقبل، والمرأة اختارت الاستقرار، والشعب المصري اختار بلده مصر، مؤكدة أن ما حدث بالانتخابات الرئاسية 2024 شيئ مبهر ومشرف وفاق كل التوقعات.

لم يتم رصد لأى مخالفة تتعلق بعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية

وأشارت الإعلامية إلى أن المؤسسات الدولية المتابعة لعملية التصويت أشادت بالتنظيم وتسهيل عملية الإقتراع في كل اللجان، منوهة بأنه إلى الآن لم يتم رصد لأى مخالفة تتعلق بعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام إلى الآن.

وتابعت: مليون تعظيم سلام للشعب المصري بكل فئاته.