إقبال كبير على اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، الذين حرصوا علي أداء واجبهم الوطني وحقهم الدستوري بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت قرية شيط الهوي، بمركز كفر ، تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بعد خروج الموظفين من عملهم، حيث اصطف المواطنون في طوابير أمام اللجان الانتخابية.

وأكد المحاسب عمر النادي ، عضو كيان شباب مصر والذي تفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية الفرعية والعامة داخل محافظة الشرقية على إنتظام سير العملية الانتخابية منذ بدأ الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم شعب واعى مدرك حجم المخاطر التى تحاك بالدولة المصرية.

وأضاف أن هناك حشدا وتدفقا كبيرا من الناخبين أمام اللجان للمشاركة فى العملية الانتخابية وأشاد بالسادة القائمين على العملية الانتخابية من القضاة ورجال وزارة الداخلية لقيامهم بالتيسير على المواطنين ومساعدة ذوى الهمم على الإدلاء بصوتهم وكذلك تأمين المقار الانتخابية وسلامتها.