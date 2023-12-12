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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

صدى البلد

أدلى المستشار أسامة شمردل رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية والمستشار أسامة الشاعر المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، بصوتهما في الانتخابات الرئاسية 2024؛ وذلك بلجنة المغتربين بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

الجدير بالذكر انه يبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

الجدير بالذكر انه يبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان

قاضي بالشرقية يخرج لمساعدة ناخب على الإدلاء بصوته خارج اللجنة

وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح يوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرس ديمقراطى احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر،وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

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