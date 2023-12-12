منتخب مصر للناشئين يفوز على تونس 3 ـ 0 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز على منتخب تونس بثلاثة اشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الثلاثاء/ في بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة تحت 17 عاما، والتي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.



وحسم منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 25ـ16، وانتصر بالشوط الثاني بنتيجة 25ـ18، وواصل المنتخب الوطني تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 25ـ22 لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 3ـ0.



ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية لمنتخب مصر أمام الكاميرون بعد غد /الخميس/، ويشارك في البطولة بجانب منتخب مصر كل من تونس والمغرب والكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا، البلد المستضيف للبطولة.