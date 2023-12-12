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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الناخبون بمدينة 6 أكتوبر يتحدون هطول الأمطار ويواصلون التدفق على اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصل المواطنون توافدهم على اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، رغم هطول الأمطار الكثيفة مساء اليوم.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط هطول أمطار شديدة مساء اليوم بأنحاء متفرقة من مدينة 6 أكتوبر، خاصة بمناطق الحي المتميز، ووصلة دهشور، وميدان الحصري، مما أضطر الناخبين إلى الاصطفاف أسفل الخيام المنصوبة أمام اللجان والمقار الانتخابية، في اصرار منهم على ممارسة حقهم الدستوري.


وفي السياق ذاته، مازالت اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، تشهد ازديادا ملحوظا في أعداد الناخبين، خاصة وأنه لم يتبق على موعد اغلاق صناديق الاقتراع سوى نحو ساعتين ونصف الساعة؛ حيث من المقرر إغلاقها في الساعة التاسعة مساء، أو بعد تصويت آخر ناخب متواجد داخل حرم المركز الانتخابي؛ وذلك وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.


من جانبهم، واصل رجال الشرطة انتشارهم المكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، وفقا للخطة التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية.


تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثاني من أيام الاقتراع الثلاثة في الانتخابات الرئاسية أمس، قد شهد تواجدا مكثفا من قبل الناخبين؛ حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، أن نسبة التصويت في الانتخابات تجاوزت الـ 45% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، لافتة إلى نفاذ بطاقات التصويت بعدد من اللجان الانتخابية جراء كثافة الناخبين، وهو ما اضطر الهيئة إلى تدعيمها بالمزيد من البطاقات.

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