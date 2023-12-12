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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمليات التنسيقية: إقبال غير مسبوق لليوم الثالث.. ورصدنا مخالفة واحدة

صدى البلد

تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لليوم الثالث في رصد ومتابعة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال عمل متواصل لفريق كبير من المتطوعين بلغ عددهم نحو  ٢٠ ألف متابع سواء من أعضاء التنسيقية أو متطوعين وبالتنسيق مع غرف عمليات مشتركة، لرصد سير العملية الانتخابية، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وانتظام سير العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية للنزاهة والشفافية، حيث تم رصد ۸۰۷٤ لجنة في ۲۷ محافظة .
 
وباستمرار عملية الرصد والمتابعة، في مختلف اللجان الفرعية، تبين لمتابعينا انتظام سير العملية الانتخابية دون أي مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية، إلا من مخالفة انتخابية واحدة لحملة المرشح فريد زهران، بكسر الصمت الانتخابي أمام إحدى اللجان بمنطقة حدائق القبة، ودون ذلك تنتظم سير العملية الانتخابية دون مخالفات تذكر، وتأكد متابعونا من توافر الحبر الفسفوري في كافة اللجان الفرعية، ووجود ساتر يدلي الناخب بصوته من خلاله بسرية دون أن يطلع أحد عليه، وعدم وجود توجيه لانتخاب أي من المرشحين في أي لجنة فرعية، التزامًا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ورصدت غرفة عمليات التنسيقية من خلال متابعيها تزايد الإقبال على لجان الاقتراع في الفترة المسائية في العديد من المحافظات، مع استمرار مظاهر الاحتفالات واصطحاب الأسر للأطفال وسط حالة من البهجة أمام كل اللجان.
 
كما رصد متابعو التنسيقية سقوط الأمطار في عدة محافظات منها القاهرة "  القاهرة الجديدة ومصر الجديدة" ، والجيزة بمنطقة ٦ أكتوبر ، و الشرقية ومطروح، ومع ذلك استمر الإقبال الكثيف في هذه الأماكن وتزايد في الفترة المسائية.
 
وتجري عملية الانتخاب على ٣ أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا.. ويتابع العملية الانتخابية:
-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسيا الانتخابات
-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابعا
- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ ألف و٣٤٠ متابعا
- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابعا
- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفيا وإعلاميا.
 
وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

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