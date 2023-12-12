كل السبل متاحة أمام أصحاب الهمم.. ملحمة وطنية إنسانية لإتمام التصويب في الانتخابات الرئاسية

لحظات قليلة وتغلق اللجان أبوابها في اليوم الثالث والأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ومازالت مشاهد الأشخاص من ذوي الهمم وحرصهم الشديد على المشاركة في التصويت في الانتخابات تبعث الفخر والاطمئنان، على مستقبل هذا البلد.

تلك المشاهد الباعثة للأمل، قابلها إنسانية مفرطة من قضاة ومشرفي ورجال التأمين داخل اللجان، الذي كلما وقعت عيناك على صورة لأحدهم من الأشخاص من ذوي الإعاقة وجدت قاضيا يتسابق مع مشرفًا من أجل خدمته لأدلاء رسالته بالإدلاء.

تلك السيمفونية لم تكن تخرج في صورة إنسانية كاملة، دون جهود مختلف مؤسسات الدولة على رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي عملت على مدار أسابيع ماضية على متابعة كل تفاصيل إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات، كانت الأولوية هي تذليل المعوقات أمام الأشخاص من ذوي الهمم، لإدلاء حقهم الدستوري، وشرعت في تنفيذ بطاقات انتخابية خاصة بطريقة برايل، تمكن المكفوفين من الإدلاء بصوتهم من خلال التلامس.

الدكتورة إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوى الإعاقة، قالت إن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها بالمجلس لم ترصد أي تجاوزات أو مخالفات تعيق تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت كريم - في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، الثلاثاء، الذي يصادف أخر أيام التصويت في العملية الانتخابية، إن المجلس يتابع عن كثب سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالفعل رصد خلال اليوم الأول بعض الصعوبات البسيطة كنفاذ بطاقات التصويت المقررة لذوي الإعاقة من بعض اللجان، وتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات التي دفعت بالمزيد من البطاقات في اللجان، وتم تصويت ذوي الإعاقة.

وأضافت أن المجلس تلقى خلال اليوم الأول شكاوى من عدد من ذوي الإعاقة بشأن عدم قدرتهم على التحرك من منازلهم للجان المقرر تصويتهم فيها، وبالفعل تواصل المجلس مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الذي وفر سيارات توجهت إلى منازل ذوي الإعاقة واصطحبوهم للجان المقرر تصويتهم فيها ثم إعادتهم إلى منازلهم عقب إتمامهم عملية التصويت.

ووجهت المشرفة على المجلس الشكر والتقدير للدولة المصرية التي وفرت كل سبل الإتاحة لذوي الإعاقة سواء من طباعة مواد إرشادية وبطاقات تصويت بطريقة برايل، وهو الأمر الذي مكن ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني بكل يسر.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.