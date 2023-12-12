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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبيل إغلاق باب التصويت.. توافد كثيف للناخبين على لجان الشرابية وشبرا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان أحياء: الشرابية، شبرا، الزاوية الحمراء، والوايلي، بمحافظة القاهرة تواجدا كثيفا للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.


وسارع الناخبون الذين لم يقوموا بالتصويت خلال اليومين السابقين، بالتوجه إلى لجانهم الانتخابية حتى يتمكنوا من التصويت والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية قبيل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم /الثلاثاء/ آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.


وقام أفراد الأمن باللجان بتقديم يد العون للناخين وتذليل العقبات أمام كبار السن، والسيدات اللاتي يصطحين أطفالهن لسهولة التصويت.
 

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