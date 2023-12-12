قبيل إغلاق باب التصويت.. توافد كثيف للناخبين على لجان الشرابية وشبرا

شهدت لجان أحياء: الشرابية، شبرا، الزاوية الحمراء، والوايلي، بمحافظة القاهرة تواجدا كثيفا للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.



وسارع الناخبون الذين لم يقوموا بالتصويت خلال اليومين السابقين، بالتوجه إلى لجانهم الانتخابية حتى يتمكنوا من التصويت والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية قبيل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم /الثلاثاء/ آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.



وقام أفراد الأمن باللجان بتقديم يد العون للناخين وتذليل العقبات أمام كبار السن، والسيدات اللاتي يصطحين أطفالهن لسهولة التصويت.

