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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة حياة خطاب لـ صدى البلد: نزولنا أقل شيء يمكن أن نقدمه لمصر

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

أدلت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بصوتها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت النائبة حياة خطاب إنها شاركت في الانتخابات الرئاسية، من أجل استكمال مسيرة التنمية التي انطلقت في ربوع مصر وفي مختلف الملفات والقطاعات على مستوى الجمهورية.

وقالت النائبة في تصريحات لـ صدى البلد عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية: "نزلنا لدعم الرئيس لاستكمال التنمية".

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 النائبة حياة خطاب تشيد بالتسهيلات في اللجان 

 

وأشارت إلى أنها تفقدت لجان الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة والزيتون والمطرية، مشيدة بالتسهيلات التي تم توفيرها لذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم، والتي من بينها توفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل.

وأضاف “خطاب”: “نزولنا أقل شيء يمكن أن نقدمه لمصر، خاصة منا كذوي إعاقة، لأننا لم نحصل على أي إنجازات أو حقوق إلا مؤخرا”.
 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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