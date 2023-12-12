محافظ جنوب سيناء: اللجان الانتخابية شهدت إقبالا تاريخيا يؤكد وعي المواطن بحقه الدستوري

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت إقبالا تاريخيا من كافة الفئات العمرية من أبناء المحافظة بما يؤكد وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة المحافظة.



وشدد محافظ جنوب سيناء على أن أبناء المحافظة حرصوا على التوافد على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم حتي في ثالث أيام التصويت.



جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بمدينة دهب، حيث تفقد لجان الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء بدهب وتشمل لجنتين أساسيتين "لجنة ذكور ولجنة إناث"، ولجان مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية وتشمل لجنتين وافدين لجنة ذكور ولجنة إناث.



وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أي مشكلة في الحال لحين الانتهاء من الانتخابات.



وأضاف أنه تم توفير 40 حافلة وسيارة لنقل المواطنين من التجمعات البدوية إلى مقار لجانهم الانتخابية، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، للتيسير على الناخبين، مؤكداً على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية بلجان الوافدين المعدة لذلك.



وأثنى المحافظ على وعي المواطنين وحرصهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة المحافظة.



وخلال الجولة تصدر المشهد الانتخابي إصرار أحد المعمرين يبلغ من العمر 120 عاما من تجمع مجيرح التابعة لمدينة دهب على الأدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.