مسن يصطحب أحفاده خلال الإدلاء بصوته فى لجنة انتخابية بطوخ

حرص أحد المسنين بمركز طوخ على اصطحاب أحفاده معه للجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الإدلاء بصوته، في لفتة تؤكد تواصل الأجيال وغرس القيم الوطنية والمواطنة.

وأكد الجد أنه أصر على اصطحاب أحفاده للجنة الانتخابية لترسيخ المواطنة وتدريبهم على ممارسة الحقوق الدستورية في المستقبل وغرس قيم حب الوطن في نفوسهم.