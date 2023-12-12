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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسن يصطحب أحفاده خلال الإدلاء بصوته فى لجنة انتخابية بطوخ

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرص أحد المسنين بمركز طوخ على اصطحاب أحفاده معه للجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الإدلاء بصوته، في لفتة تؤكد تواصل الأجيال وغرس القيم الوطنية والمواطنة.
وأكد الجد  أنه أصر على اصطحاب أحفاده للجنة الانتخابية لترسيخ المواطنة وتدريبهم على ممارسة الحقوق الدستورية في المستقبل وغرس قيم حب الوطن في نفوسهم.

طوخ الانتخابات الرئاسية القيم الوطنية تواصل الأجيال اصطحاب أحفاده معه

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