الوطنية للانتخابات: الإعلام العنصر الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية وتوجيه المواطن المصري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ الأحداث الجارية بغزة جعلت المواطن المصري ملتف حول بلده لدعمها، ويدعم الموقف السياسي وتأكيده على الانتخاب والإدلاء بصوته.

وأضاف أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الانتخابات الخارجية وتوافد الجالية المصرية رسالة للمصرين بالداخل ورسالة للعالم بأن مصر قوية بشعبها، وكل ذلك العنصر الأساسي القائم به هو الإعلام الذي نقل الصورة الحقيقة للجميع، وأوجد المصداقية وجعل المواطن المصري يباشر حقه السياسي، بجانب مساعدة أجهزة الدولة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل ما تم طلبه من تجهيزات ووسائل نقل، وتجهيز مقرات وتوفير كل اللوجستيات لإنجاح العملية الانتخابية.

وتابع: «المناطق الحدودية وأهالي سيناء أدلوا بأصواتهم بشكل فعال بالعملية الانتخابية في وجود كثافة تصويتية لدرجة نفاذ أماكن الاقتراع ودعم الهيئة لها»، لافتًا إلى أن عملية الانتخاب تتم حتى آخر ناخب، ومن يحضر عملية الفرز بعد إتمام العملية هو ممثل عن أحد المرشحين أو وكيلة بجانب وسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية ولكن دون إعاقة أو تصوير أو تدخل بعملية الفرز».