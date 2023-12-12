200 هدف مع الريدز.. لاعبو ليفربول يحتفوا بمحمد صلاح

احتفى لاعبو ليفربول، بزميلهم المصري محمد صلاح، عقب وصوله إلى 200 هدف بقميص الريدز.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، في شباك كريستال بالاس، في اللقاء الذي فاز به الريدز 2-1، ضمن مباريات الجولة 16 للبريميرليج.

والتقط لاعبو ليفربول صورة مع صلاح، وهو يحمل قميصًا بالرقم 200.

ونشر الحساب الرسمي للريدز صورة لاعبي ليفربول مع صلاح، وكتب عليها: "لا توجد كلمات (صعب/مستحيل) في قاموسه.. تهانينا على هذا الرقم الجديد يا صلاح".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال، ونقطتين عن أستون فيلا، و4 نقاط عن مانشستر سيتي.