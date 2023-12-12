رسميا.. عماد النحاس يتولى تدريب التحدي الليبي

أعلن نادى التحدي الليبي، رسميا، تعيين المصري عماد النحاس في منصب المدير الفني للفريق.

ووقع النحاس العقود بشكل رسمي، خلال الجلسة التي جمعته برئيس اللجنة التسييرية، د. سعيد رشوان، بحضور أعضاء اللجنة ويونس راشد وعصام الترهوني.

ويمتلك النحاس خبرة تدريبية كبيرة، من خلال الإشراف على تدريب عدد من الفرق الكبيرة في الدوري المصري الممتاز.



وقاد النحاس في وقت سابق فرق الاتحاد السكندري والمقاولون العرب وأسوان.

وتعادل التحدي في آخر مبارياته أمام منافسه الصداقة بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي ببطولة الدوري الليبي الممتاز.

